タレントの小島瑠璃子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。愛息とブルーベリー狩りする姿を披露した。

「猛暑猛暑」と書き出した小島。「あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない」と嘆きつつ、「短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました」とブルーベリー狩りに出かけたことを報告した。

息子とともに収穫する写真などを投稿。「採れたての甘さは格別。口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と採れたてを堪能し、ブルーベリー狩りを楽しんだことをつづった。

フォロワーからは「ブルーベリー狩りいいですね」「親子仲良し感が出ていて癒やされます」「ママの顔」「しっかり水分補給してくださいね」「熱中症には気を付けて」などの声が寄せられた。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止していたが、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産した。しかし、今年2月に夫が急死。インスタの更新が途絶えていたが、7月から投稿を再開している。