　元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。まるでブルマのような赤の超ミニ短パン姿を公開した。

【写真】「デートしてるみたいで最高だ！」“ブルマ”のような超ミニ丈姿の小嶋陽菜

　小嶋は「パリからマルセイユへ。カランクに行きたくてボートで回りました　太陽がキラキラで夏！ってかんじ。飛び込みたかったけどまだまだ海水は冷たかった..　バケットにトマトとチーズだけでも美味しかった」とコメントし、赤の超ミニ丈ボトムス姿でトマトを持ってポージングをする姿やフルーツを口にくわえてバカンスを満喫する姿を披露している。

　この投稿にファンからは「可愛い　一瞬体操服とブルマに見えた」「デートしてるみたいで最高だ！」「可愛すぎるなー」などと反響が集まっていた。