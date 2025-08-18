小嶋陽菜、まるで“ブルマ”な超ミニ丈でマルセイユ満喫「可愛すぎるなー」「デートしてるみたいで最高だ！」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。まるでブルマのような赤の超ミニ短パン姿を公開した。
【写真】「デートしてるみたいで最高だ！」“ブルマ”のような超ミニ丈姿の小嶋陽菜
小嶋は「パリからマルセイユへ。カランクに行きたくてボートで回りました 太陽がキラキラで夏！ってかんじ。飛び込みたかったけどまだまだ海水は冷たかった.. バケットにトマトとチーズだけでも美味しかった」とコメントし、赤の超ミニ丈ボトムス姿でトマトを持ってポージングをする姿やフルーツを口にくわえてバカンスを満喫する姿を披露している。
この投稿にファンからは「可愛い 一瞬体操服とブルマに見えた」「デートしてるみたいで最高だ！」「可愛すぎるなー」などと反響が集まっていた。
