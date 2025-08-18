デビュー迎えたCORTIS、先輩・BTS＆TXTからエール J-HOPE「享受することに感謝し…」【メンバープロフィール掲載】
ボーイグループ「CORTIS」が18日、韓国・ソウル Blue Square SOLホールで「CORTIS The 1st EP 『COLOR OUTSIDE THE LINES』MEDIA SHOWCASE」を開催。レーベルの先輩であるBTS、TOMORROW X TOGETHERからエールをもらったことを明かした。
【写真】デビューショーケースを行ったCORTIS 個別ショットも
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる6人組グループ・BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
SEONGHYEONは「運良く、BTS先輩、TOMORROW X TOGETHER先輩に何回かお会いするチャンスがありました。BTS先輩には『成功したら、いいね』と応援していただきましたし、TOMORROW X TOGETHER先輩にはステージをお見せするチャンスがあり、現実的なフィードバックをたくさんいただきました」と告白。「舞台ごとに表現を差別化することや表情の作り方についてなどです」と、細部に至る先輩の温かいアドバイスを紹介した。
また、MARTINは「BTSのJ-HOPEさんはアドバイスの中で『享受することに感謝し、当たり前と思わず、謙虚に育ってほしい』とおっしゃっていました」と、特に心に残ったアドバイスを明かし、「応援もしてもらい、頑張ることができました。本当に感謝しています」と伝えた。
メディアショーケースでは、1st EPのタイトル曲「What You Want」と「Go!」を披露。「What You Want」では、トレッドミルを使用した斬新なステージを披露した。
メンバー全員が今作の音源・振付・映像など主要コンテンツの制作に関わり、1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」のクレジットにも全員の名前が記されている「CORTIS」。“ヤングクリエイタークルー”としても注目されている。
【メンバープロフィール】
■MARTIN（マーティン）
2008年3月20日生まれ。リーダー。6年間の練習で培った確かな基礎的な技術はもちろん、生まれ持った才能を兼ね備える。デビュー前から多数の楽曲制作に参加し“10代プロデューサー”として注目を集めてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」「Miracle」「Beautiful Strangers」、ENHYPEN「Outside」、LE SSERAFIM「Pierrot」、ILLIT「Magnetic」などのクレジットに名を連ねている。
■JAMES（ジェームズ）
2005年10月14日生まれ。グループの最年長。音楽・振付・映像制作時に活気をもたらす“アイデアバンク”として、練習生時代から特別なクリエイティブ能力を見せてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」「Cherish（My Love）」「Tick-Tack」の振付制作に参加し、MARTINとともに「Deja Vu」「Miracle」「Magnetic」の楽曲制作にも寄与した。
■JUHOON（ジュフン）
2008年1月3日生まれ。主要コンテンツを共同クリエイトするCORTISの中でメンバーの意見をまとめる求心的存在となっている。幼少期からモデル活動を経験し、写真や映像に対する深い理解度とステージ掌握力を持つ。
■SEONGHYEON（ソンヒョン）
2009年1月13日生まれ。最年少ながら練習生歴約5年を誇り、ダンスや歌など多方面で才能を発揮。練習生時代に制作したトラックだけで100曲を超える。
■KEONHO（ゴンホ）
2009年2月14日生まれ。公開直後からビジュアルで話題を集めた。グループの末っ子ラインであり、少年らしい歌声が魅力で、パフォーマンスや楽曲制作に頭角を現している。
