今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は、「ビーフンの日」をテーマに、ご飯のおかずにもなるビーフンを使ったメニュー

©️ABCテレビ

「カレービーフン」
＜材料（２人分）＞
ビーフン　　　　　　　　　　　　　100g
玉ねぎ　　　　　　　　　　　　　 70g
ピーマン　　　　　　　　　　　　　２個
パプリカ（赤）　　　　　　　　　30g
パクチー　　　　　　　　　　　　　1/2株
ソーセージ　　　　　　　　　　　 100g
いりごま（白）　　　　　　　　 小さじ１
豆板醤（トウバンジャン）　　小さじ1/2
カレー粉　　　　　　　　　　　　 大さじ１
鶏ガラスープ　　　　　　　　　　100ml
オイスターソース　　　　　　　　大さじ１
塩　　　　　　　　　　　　　　　 小さじ1/4
サラダ油　　　　　　　　　　　　大さじ２

＜作り方＞
①   ビーフンをボウルに入れ、たっぷりの熱湯を注いで２分つけて戻す。
②   玉ねぎ、ピーマン、パプリカは繊維に逆らって細切りにし、パクチーは１cm長さ、ソーセージは縦半分に切って斜め細切りにする。
③   ①をザルに上げ、ハサミで食べやすい長さに切る。
④   フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、ソーセージ、玉ねぎを中火で炒め、ピーマン、パプリカを加えて炒めて取り出す。
⑤   フライパンにサラダ油大さじ１、豆板醤を入れて弱火で炒め、カレー粉を加えて炒めて香りを出し、鶏ガラスープ、オイスターソース、塩を加えて強火でひと煮立ちさせ、ビーフンを加えて煮汁をからめていり焼く。
⑥   ⑤に④を加えて混ぜ、器に盛っていりごまをふり、パクチーを添える。

DAIGO「カレーの風味と豆板醤のピリッとした辛味がいいですね！パクチーもきいています。野菜がいっぱい食べられるから栄養バランスもいいし、これはもう立派なご飯のおかずです！」