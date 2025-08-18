今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は、「ビーフンの日」をテーマに、ご飯のおかずにもなるビーフンを使ったメニュー

「カレービーフン」

＜材料（２人分）＞

ビーフン 100g

玉ねぎ 70g

ピーマン ２個

パプリカ（赤） 30g

パクチー 1/2株

ソーセージ 100g

いりごま（白） 小さじ１

豆板醤（トウバンジャン） 小さじ1/2

カレー粉 大さじ１

鶏ガラスープ 100ml

オイスターソース 大さじ１

塩 小さじ1/4

サラダ油 大さじ２

＜作り方＞

① ビーフンをボウルに入れ、たっぷりの熱湯を注いで２分つけて戻す。

② 玉ねぎ、ピーマン、パプリカは繊維に逆らって細切りにし、パクチーは１cm長さ、ソーセージは縦半分に切って斜め細切りにする。

③ ①をザルに上げ、ハサミで食べやすい長さに切る。

④ フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、ソーセージ、玉ねぎを中火で炒め、ピーマン、パプリカを加えて炒めて取り出す。

⑤ フライパンにサラダ油大さじ１、豆板醤を入れて弱火で炒め、カレー粉を加えて炒めて香りを出し、鶏ガラスープ、オイスターソース、塩を加えて強火でひと煮立ちさせ、ビーフンを加えて煮汁をからめていり焼く。

⑥ ⑤に④を加えて混ぜ、器に盛っていりごまをふり、パクチーを添える。

DAIGO「カレーの風味と豆板醤のピリッとした辛味がいいですね！パクチーもきいています。野菜がいっぱい食べられるから栄養バランスもいいし、これはもう立派なご飯のおかずです！」