俳優迫田孝也（48）が17日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占い師の星ひとみさんから「このままいくと離婚されちゃう」と宣告された。

星さんは「捨てられます。今年の夏以降は今の流れだと奥さんのストレスたまっているのがボンッて。毒抜きというか、奥さんが喜ぶことをして欲しい。やってないでしょ」と問いかけた。

迫田は「意識的にはやってないですね。自分が笑ってることはありますけど」と答えた。星さんは「奥さんきっと笑ってないから」と痛烈に語った。

星さんは「今週ね、イライラがたまっちゃってるから」と宣告し、「今のところ平気？」と質問した。迫田は「昨日ありましたね」と答え、占いが的中した。

星さんは「でもちょっとシカトしたっていうか、『忙しいし寝る』って寝たじゃん」と語った。迫田は「そうですね、彼女がどう思ってるかは聞いてなかった。聞いたつもりではいた」と答えた。星さんは「闘っちゃだめだし、やったつもりがやっていない」と忠告した。

星さんは「来年が奥さん本当に限界地点来ちゃうから、運にも関わってくるし、奥さんに捨てられちゃったら、めっちゃ落ちますからね」と告げた。

迫田は「まだ手遅れじゃないんですよね？」と質問。星さんは「まだ大丈夫だと思う」と答えた。迫田は「早く帰りたい」とぶっちゃけた。