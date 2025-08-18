鈴木奈々「バストアップした」ランジェリー姿の比較ショット公開「さすがのスタイル」「美しさ増してる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの鈴木奈々が18日、自身のInstagramを更新。5年前と現在のランジェリー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木奈々「体重も増えた」レース下着で美バスト披露
鈴木は「ビフォーアフター 左がビフォーで右がアフターです！」とし、5年前と現在のランジェリー姿を並べて投稿。「より体重も増えたし、バストケアしてるからバストアップしたよー！今はCカップです」「＃身長154センチ」「＃体重50キロ」と体型の変化を明かしていた。
この投稿にファンからは「さすがのスタイル」「引き締まってて憧れる」「努力が伝わる」「美しさ増してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木奈々「体重も増えた」レース下着で美バスト披露
◆鈴木奈々、ランジェリー姿の比較ショット公開
鈴木は「ビフォーアフター 左がビフォーで右がアフターです！」とし、5年前と現在のランジェリー姿を並べて投稿。「より体重も増えたし、バストケアしてるからバストアップしたよー！今はCカップです」「＃身長154センチ」「＃体重50キロ」と体型の変化を明かしていた。
この投稿にファンからは「さすがのスタイル」「引き締まってて憧れる」「努力が伝わる」「美しさ増してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】