原宿に新エンタメ施設「カワイイモンスターランド」2025年冬開業 ライドやショー、フードも提供
【女子旅プレス＝2025/08/18】東京・原宿の竹下通りに新たなエンターテイメント施設「カワイイモンスターランド（KAWAII MONSTER LAND）」が、2025年冬にオープンする。
【写真】原宿のハリー・ポッター公式店、内部初公開
「カワイイモンスターランド」は、アーティスト・増田セバスチャン氏がプロデュースを手掛け、2021年に惜しまれつつ閉館した伝説的レストラン「カワイイモンスターカフェ（KAWAII MONSTER CAFE）」のブランドアイデンティティを継承したアミューズメントパークブランド。
同カフェは、「誰も見たことがない新しいTOKYO＝MONSTER」というコンセプトのもと、世界中のファッションやカルチャーを飲み込み、オリジナル文化を生み出す街・TOKYOを体現したカラフルでフォトジェニックな空間と体験がSNSでも人気を博し、国内外から70万人以上が来場した。
今冬オープンの「カワイイモンスターランド」は、カフェ同様に増田氏がプロデュース。“モンスターの遊び場”を連想させるカラフルな遊園地では、スイーツ型のモンスターライド、フォトジェニックなフード＆ゲーム、モンスターガールのライブショーの展開を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
場所：東京都渋谷区神宮前1-16-4竹下通りスクエア地下1階
JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩2分
営業時間：10:00〜21:00（予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原宿のハリー・ポッター公式店、内部初公開
◆“KAWAII”の精神を受け継ぐ新エンタメ空間「カワイイモンスターランド」
「カワイイモンスターランド」は、アーティスト・増田セバスチャン氏がプロデュースを手掛け、2021年に惜しまれつつ閉館した伝説的レストラン「カワイイモンスターカフェ（KAWAII MONSTER CAFE）」のブランドアイデンティティを継承したアミューズメントパークブランド。
今冬オープンの「カワイイモンスターランド」は、カフェ同様に増田氏がプロデュース。“モンスターの遊び場”を連想させるカラフルな遊園地では、スイーツ型のモンスターライド、フォトジェニックなフード＆ゲーム、モンスターガールのライブショーの展開を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■カワイイモンスターランド（KAWAII MONSTER LAND）概要
場所：東京都渋谷区神宮前1-16-4竹下通りスクエア地下1階
JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩2分
営業時間：10:00〜21:00（予定）
【Not Sponsored 記事】