¡Úµð¿Í¡Û£±£¹Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡Â¼¾å½¡Î´¤òà¸·½Å·Ù²üá¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºöÎý¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡£±£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Îµð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï£±£±Æü¤ËÃæ£µÆü¤ÇÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡££³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢£´²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯£µ²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î»³ËÜ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤Ï£±¤Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àè¤ò¸«¤º£±¤Ä£±¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥à¥Í¤µ¤ó¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºöÎý¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Æü£±£·Æü¤Ë£·¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òà¸·½Å·Ù²üá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ÀµÜ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½é¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»î¹çÃæ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¦ÏÓ¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¡£¡Ö°û¤á¤ëÉ¹¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤ò»î¹ç³«»Ï¤ª¤è¤½£±»þ´ÖÁ°¤ËÊäµë¤·¡¢ËüÁ´¤Ê²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÎ¤ÎÇ®¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë°û¤à¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡£Á´Á³¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µÕ¤Ë¶ÚÈèÏ«¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÈèÏ«´¶¥¼¥í¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£