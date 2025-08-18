「BIGHIT MUSIC」大型新人CORTIS、BTS・J-HOPEにもらった印象的な言葉 TXTからは「現実的なフィードバック」
【モデルプレス＝2025/08/18】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」からデビューを果たすボーイグループ・CORTIS（コルティス）が8月18日、韓国・ソウルのBlue Square SOLホールにて初のメディアショーケースを開催。デビュー準備期間にBTSやTXTからもらったアドバイスを明かした。
【写真】BTS・J-HOPEがアドバイスした「BIGHIT MUSIC」新人グループメンバー
デビューに向けて準備しながら「BIGHIT MUSIC」の先輩からアドバイスがあったかという質問が飛ぶと、SEONGHYEONは「BTS先輩やTOMORROW X TOGETHER先輩には何回かお会いするチャンスがありました。BTS先輩からは『成功したらいいね』と応援していただきましたし、TOMORROW X TOGETHER先輩の方々には舞台を披露するチャンスがあって披露できたんですが、現実的なフィードバックをたくさんいただきました」と先輩アーティストとの交流があったといい、TXTからのフィードバックは「舞台ごとに表現を差別化することや表現の付け方を教えていただきました」とディテールの部分に及んだと話した。
さらに、MARTIN（マーティン）はJ-HOPEのライブに訪れたことを振り返り「いただいたアドバイスの中で『享受するものに対する感謝をいつも忘れずに、それを当たり前と思わないで謙虚に育ってほしい』とおっしゃいました。すごく応援もしていただき、応援のおかげで頑張ることができました。本当に感謝しています。この場を借りてお伝えしたいと思います」と感謝を伝えていた。
CORTISはMARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、BIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューするグループ。グループ名は、「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。
その名の通り、5人は全く新しい独創的な感覚で音楽、振付、映像などを自ら手がける「ヤングクリエイタークルー」。これまでにも、MARTINやJAMESはTXTの「Deja Vu」「Miracle」、ILLIT（アイリット）の「Magnetic」といったヒット曲の楽曲クレジットに名を連ねてきた。彼らは8月11日に先行公開曲『GO！』のミュージックビデオ、8月18日にタイトル曲『What You Want』の音源とConceptual Performance Filmが公開され、9月8日にはCORTIS The 1st EP［COLOR OUTSIDE THE LINES］の正式リリースとともにデビューを迎える（日本リリース日は9月9日）。（modelpress編集部）
◆CORTIS、BTS・TXTからアドバイス
◆BTS・TXT弟分のCORTIS、正式デビュー
