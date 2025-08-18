途中出場から２ゴールを決めた塩貝。（C）Getty Images

　現地８月16日に開催されたエールディビジの第２節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属するNECは、敵地でヘラクレスと対戦。４−１の逆転勝利を収めた。

　この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが塩貝だった。69分に小川に代わって途中出場を果たすと、２−１とリードして迎えた83分、スルーパスに抜け出した味方のシュートのこぼれ球を押し込んで、自身今季初ゴールを挙げる。

　さらにその４分後には、左からの折り返しにダイレクトで合わせてネットを揺らしてみせた。
 
　躍動した20歳日本人ストライカーに対し、SNS上では、「W杯連れて行きたい」「化け始めたか？」「一気にA代表まで見えてきた」「期待しかない」「ポテンシャルは半端じゃない」「えぐい」などの声が上がっている。

　昨季はリーグ戦26試合に出場して４ゴールを記録した塩貝。今季はどこまで数字を伸ばせるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】20歳の日本人FWが決めた２ゴール！

 