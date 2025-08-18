MAX・REINA、子供3人の姿公開 沖縄に家族で帰省「楽しそう」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが8月17日、自身のInstagramを更新。子供3人の写真を公開した。
【写真】MAX・REINA、子供3人の写真公開
REINAは「ワクワク夏休み 毎年恒例の沖縄帰省 子供達も楽しみだけど、年に一度の私の夏休み」とコメントし、3人の姿を公開した。「思いっきり甘えて何もしない1週間は最高〜でした ママ、パパ、いつもありがとうね〜」と家族への感謝の気持ちを表現している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「楽しそう」「想像以上」「沖縄いいね」「家族での帰省楽しそう」といったコメントが寄せられている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
