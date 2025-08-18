１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は６日続落。前週末の米債券安を受けた売りは朝方で一巡したが、買い手掛かり材料に乏しいことから戻りは限られた。



ミシガン大学が１５日に発表した８月の米消費者態度指数（速報値）で１年先と５年先の予想インフレ率が前月から上昇したことなどを背景に、前週末１５日に米長期金利が上昇したことが国内債に影響。また、内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ観測が高まっていることもあって債券先物は朝方に一時１３７円５８銭まで軟化した。その後は値ごろ感からの押し目買いで下げ渋る動きとなったが、きょうは財務省による国債入札や日銀の国債買いオペといった需給イベントがなく全般的に積極的な売買は手控え気味。また、２０日に公表される７月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や、２１～２３日に開かれるジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を見極めたいとするムードも感じられた。日経平均株価が続伸したことも戻りの鈍さにつながり、この日の高値は１３７円８４銭にとどまった。



先物９月限の終値は、前週末比１０銭安の１３７円８１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前週末に比べて０．００５％低い１．５７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS