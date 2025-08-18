

欧州連合（EU）の政策執行機関である欧州委員会は7月28日、中国発の激安越境EC（電子商取引）サイト「Temu（テム）」が、EUのデジタルサービス法（DSA）に違反しているとする暫定的な調査結果を発表した。

それによれば、欧州委が（一般消費者を装った）「覆面方式」によりTemuのサイトを調べたところ、ベビー玩具や小型電子機器など多くのカテゴリーで（模造品などの）違法商品が販売されていることが確認された。

違法商品対策が不十分

「Temuが2024年10月に（欧州委に対して）提出したリスク評価報告書は実態を反映しておらず、違法商品の拡散を防ぐための実効的な措置をとっていないと判断した」。欧州委は声明の中で、DSA違反と認定した理由をそう説明した。

欧州委がTemuに対する調査開始を発表したのは2024年10月末のことだ。今回の調査結果は暫定的なものであり、まだ確定ではない。しかし仮に最終の調査結果でも違反認定された場合、Temuは違法行為の是正を命じられると同時に、グローバル売上高の最大6％に相当する巨額の罰金を科されるリスクがある。

2022年11月に施行されたDSAは、EU域内の月間アクティブユーザー数が4500万人を超えるネット関連企業を「大規模オンラインプラットフォーム（VLOP）」に指定し、より厳しい規制を適用している。その中には、違法コンテンツや模造品を排除する責任、年1回以上のリスク評価報告書の提出義務などが含まれている。



欧州委員会は中国の越境ECサイトを通じた違法商品の大量流入に神経を尖らせている（写真は欧州委のデジタル政策を担当するヴィルクネン執行副委員長）

越境ECを手がける中国企業では、低価格ECの拼多多（ピンドゥオドゥオ）の傘下にあるTemuのほか、EC最大手の阿里巴巴集団（アリババ）傘下の「全球速売通（アリエクスプレス）」、ショート動画アプリの「TikTok（ティックトック）」、低価格アパレルの「SHEIN（シーイン）」などがVLOPに指定されている。

違法商品以外も調査

欧州委によれば、EU域内でオンライン販売される商品が激増する中、安全性に問題のある製品、模造品、（EUの規制を無視した）脱法製品が増えている。これらの商品はEUにおいて消費者の健康や安全、環境保護、「デジタル単一市場」（訳注：EUのデジタル経済圏の統合構想）での公正な競争などに悪影響を及ぼす可能性があると、欧州委は神経を尖らせている。



Temuに対する欧州委の調査は現在も継続中だ。違法商品の拡散防止のほかにも、利用者のリスクを緩和する対策の有効性、中毒性のあるプログラムの有無、リコメンドシステムの透明性などについて審査することになっている。

なお、今回の欧州委の暫定的な調査結果について、Temuは（7月末時点で）公式なコメントを発表していない。

（訳注：Temuの広報担当者は欧州メディアの取材に対し、「欧州委の調査に完全な協力を続ける」とコメントした）

