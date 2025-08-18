エクセレント、今期経常は7％減益へ

ジャパンエクセレント投資法人 <8987> [東証Ｒ] が8月18日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の経常利益は前の期比18.9％増の44.5億円に伸びたが、25年12月期は前期比7.4％減の41.2億円に減る見通しとなった。



同時に、前期分配金を3000円→3106円(前の期は2770円)に増額し、今期は3000円にする方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

テナント退去予定の変更、原状回復費収入の発生等による収益の増加および2025年6月27日付で行った自己投資口の消却等により、2025年2月21日付「2024年12月期 決算短信（REIT）」で公表した2025年12月期の1口当たり予想分配金に5％以上の差異が生じる見込みとなったことから、1口当たり予想分配金の修正を行うものです。

