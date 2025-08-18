マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

これには、F＆B(食品・飲料)、E＆E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催19週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

商談会では、マレーシアの観光業、ホスピタリティ、MICE(会議、報奨旅行、会合、展示会)およびイベント運営に関連する先進的なサービスやソリューションを紹介し、ビジネス成長の機会を提供します。

観光開発やリゾート業界の革新、そして多様な宿泊施設やイベントサービスの魅力に焦点を当て、展示会やイベント運営のノウハウ、地域経済の発展に貢献する新しい取り組みについても紹介します。

業界間での協力を通じて、ビジネスの可能性を広げる貴重な機会となっています。

■日時 ：2025年8月19日(火) 10:00〜18:00

■場所 ：マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費：無料

【2. 学びの未来を開く：マレーシアの教育、文化、スキル開発】

このセミナーでは、マレーシアの教育分野における最新の取り組みと、その魅力的な学習環境を紹介します。

マレーシアが急成長する教育ハブとして注目される理由や、国際的に認められた学術プログラムの提供についても触れます。

特に、Edu+プログラムでは語学学習に加えて、文化体験や自然探訪、スポーツなどのスキル開発を通じて学生がどのように成長できるのかを詳しく解説します。

多文化的な環境と豊かな自然の中で、学びの経験がどれだけ深まるかを伝えられます。

■日時 ：2025年8月21日(木) 10:00〜11:00

■場所 ：マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費：無料

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 19週目(8/18〜8/22)商談会・セミナー開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム appeared first on Dtimes.