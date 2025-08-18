¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤à¡×²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤È¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¡¡Ë¡Åª¤Ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£¤ÏÀÒ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Î·Á¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ÏÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¸½ºßÃæ³ØÀ¸¤È¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»æ¡ÊÎ¥º§ÆÏ¡Ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¸å¤âÆ±µï¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¾å¤Î°·¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×ÉØ¤Î¤«¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆâ±ï´Ø·¸¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£úðÌç½ÓÌéÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ö¼Âº§¤È¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡©
¨¬¨¬Î¥º§¸å¤âÆ±µï¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤ÐË¡Î§¾å¤Îº§°ù´Ø·¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ±µï¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±À¸³è¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÆ±µï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±Ë¡752¾ò¤Î¡ÖÆ±µïµÁÌ³¡×¤ÏÎ¥º§¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¤äº§°ùÈñÍÑÊ¬Ã´µÁÌ³¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬Æ±µï¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»ö¼Âº§¡×¡ÊÆâ±ï´Ø·¸¡Ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Á¼°Åª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¡Ê¶¨ÎÏ¡¦ÉÞ½õ¡¦·ÐºÑÅª¶¦Í¤Ê¤É¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¼Âº§¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¼Âº§¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Åª¸ú²Ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
• º§°ùÈñÍÑ¤ÎÊ¬Ã´µÁÌ³
• ºâ»ºÊ¬Í¿ÀÁµá¸¢
• ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¸¢
• Æü¾ï²È»öºÄÌ³¤ÎÏ¢ÂÓÀÕÇ¤
¡üÎ¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤¬Æ±µï¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
¨¬¨¬Î¥º§¤·¤¿¸µÉ×ÉØ¤¬Æ±µï¤òÂ³¤±¤ëºÝ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤òÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦À¸³èÈñ¡¦²È»öÊ¬Ã´¤ÎÌÀ³Î²½
Ë¡ÅªµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ä²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦À¤ÂÓÊ¬Î¥¤Î¸¡Æ¤
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤ä²ÉÉØ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¸øÅª»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±É¼¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÊ¬¤±¤ë¡ÖÀ¤ÂÓÊ¬Î¥¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¾å¤ÎÉÔÍø±×¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¼Âº§¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý
À¸³è¼ÂÂÖ¤¬É×ÉØ¤Ë¶á¤¤¤È¡¢Âè»°¼Ô¡Ê¹ÔÀ¯¤äºÛÈ½½ê¡Ë¤«¤é»ö¼Âº§¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¾¤Î°ÛÀ¤È¤Î¸òºÝ¤¬¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¡×¤È¤µ¤ì¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
Æ±µï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÅª°ÂÄê¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÍÜ°éÈñ¤Î»ÙÊ§µÁÌ³¤ÏÎ¥º§¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼è·è¤á¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¥º§¸å¤ÎÆ±µï¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃ±¤Ê¤ëÆ±µï¿Í¡×¤«¡Ö»ö¼Âº§¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¼Âº§¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ë¡Î§º§¤Ë½à¤¸¤¿µÁÌ³¤ä¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÈñÍÑÊ¬Ã´¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
