新天地デビュー戦で移籍後初ゴールを含む2得点を挙げたEフランクフルトの日本代表MF堂安律（27）に、称賛の声が相次いだ。

堂安は17日の5部エンガースとのドイツ杯1回戦に中盤の右サイドで先発し、5―0の大勝に貢献。1―0の前半45分、味方の浮き球パスに抜け出して右足でのトラップから左足で先制点を決めると、後半9分にもペナルティーエリア内右でパスを受け、左足で狙い澄ましたゴールを左隅に蹴り込んだ。

地元メディアによるとトップメラー監督は「開始直後から素晴らしいプレーを見せてくれた。相手が分厚い守備を敷いても狭いスペースで力を発揮できる技術力を持っている」と新戦力の27歳を絶賛。世界最大級の通信社、AP通信は「堂安が輝きを放つ」とのタイトルで報じた。また、詳細なデータを元に採点する世界的サッカー専門メディア「Sofascore」は10満点という異例の高評価を付けた。

入団会見で「強みは左足から繰り出されるドリブル、パス、シュート。自分の強みを一日でも早く出せるように」と語っていたが、いきなり有言実行。ビルト紙からは早くも「Eフランクフルトのベストプレーヤーへと踊り出た」と評された。

フライブルクでの昨季、リーグ戦ではいずれも自己最多となる10得点7アシストを記録。新天地でも2季連続となる大台突破なるか、期待が高まる。試合後、堂安は自身のインスタグラムに「今はリーグに全集中。来週のホームで集まるのが待ち切れない！！」と投稿。23日に迫るブレーメンとのリーグ開幕戦にすぐに視線を切り替えた。