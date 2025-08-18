沖縄の南に発生した熱帯低気圧は、今後12時間以内に、台風になる見込みです。この後、比較的ゆっくりとした速度で北上し、沖縄や奄美地方に近づくおそれがあります。

【画像で見る】“台風の卵”最新進路は？ いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション

【18日午後0時15分の発表】

■正午の実況

・種別：熱帯低気圧

・存在地域：宮古島の南南東約300km

・進行方向、速さ：北北東 ゆっくり

・中心気圧：1008 hPa



■19日午前0時の予報

・種別：台風

・存在地域：那覇市の南南西約260km

・進行方向、速さ：北 15 km/h (9 kt)

・中心気圧：1006 hPa





■19日正午の予報・種別：台風・存在地域：那覇市の西約60km・進行方向、速さ：北 20 km/h (11 kt)・中心気圧：1006 hPa・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)■20日午前9時の予報・種別：台風・存在地域：奄美市の西約270km・進行方向、速さ：北 15 km/h (8 kt)・中心気圧：1002 hPa・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)■21日午前9時の予報・種別：台風・存在地域：九州の西・進行方向、速さ：北北東 ゆっくり・中心気圧：1002 hPa・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)■22日午前9時の予報・種別：台風・存在地域：九州の西・進行方向、速さ：ほとんど停滞・中心気圧：1002 hPa・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)■23日午前9時の予報・種別：熱帯低気圧・存在地域：九州の西・進行方向、速さ：ほとんど停滞・中心気圧：1006 hPa

23日（土）には再び熱帯低気圧に変わる見込みですが、まだ予報円が大きく進路は定まっていません。



今後、影響がおそれがあるため、最新の情報には注意が必要です。