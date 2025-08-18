【台風情報】新たに台風12号発生へ 沖縄～九州に接近おそれも いつどこで雨が降る？最新進路･雨・風シミュレーション
沖縄の南に発生した熱帯低気圧は、今後12時間以内に、台風になる見込みです。この後、比較的ゆっくりとした速度で北上し、沖縄や奄美地方に近づくおそれがあります。
【画像で見る】“台風の卵”最新進路は？ いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション
【18日午後0時15分の発表】
■正午の実況
・種別：熱帯低気圧
・存在地域：宮古島の南南東約300km
・進行方向、速さ：北北東 ゆっくり
・中心気圧：1008 hPa
■19日午前0時の予報
・種別：台風
・存在地域：那覇市の南南西約260km
・進行方向、速さ：北 15 km/h (9 kt)
・中心気圧：1006 hPa
・種別：台風
・存在地域：那覇市の西約60km
・進行方向、速さ：北 20 km/h (11 kt)
・中心気圧：1006 hPa
・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
■20日午前9時の予報
・種別：台風
・存在地域：奄美市の西約270km
・進行方向、速さ：北 15 km/h (8 kt)
・中心気圧：1002 hPa
・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
■21日午前9時の予報
・種別：台風
・存在地域：九州の西
・進行方向、速さ：北北東 ゆっくり
・中心気圧：1002 hPa
・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
■22日午前9時の予報
・種別：台風
・存在地域：九州の西
・進行方向、速さ：ほとんど停滞
・中心気圧：1002 hPa
・最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
■23日午前9時の予報
・種別：熱帯低気圧
・存在地域：九州の西
・進行方向、速さ：ほとんど停滞
・中心気圧：1006 hPa
23日（土）には再び熱帯低気圧に変わる見込みですが、まだ予報円が大きく進路は定まっていません。
今後、影響がおそれがあるため、最新の情報には注意が必要です。