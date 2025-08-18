20年にわたり何度も熱愛説が浮上した“お相手”が結婚を電撃発表　『コーヒープリンス』女優は動じず？

ドラマ『宮 -Love in Palace-』や『コーヒープリンス1号店』で知られる女優ユン・ウネが、何度も熱愛説が浮上した相手である人物の結婚発表にも動じず、平穏な近況を公開した。

ユン・ウネは最近、自身のSNSに「最近はOOTDをこんなふうに撮ったりする。しかも可愛いでしょ」というコメントとともに数枚の写真を掲載した。

「OOTD」とは「Outfit Of The Day」の略で、その日のファッションを意味する。

公開された写真には、ユン・ウネの日常が映し出されていた。彼女は日常のファッションを紹介するために路地でポーズを取り、さまざまな角度から撮影していた。

鮮やかなオレンジ色のロングスカートに白いトップスとスニーカーを合わせ、カジュアルでありながらもセンスあふれるスタイルを披露していた。特にユン・ウネはロングのストレートヘアを下ろし、40歳とは思えない若々しいビジュアルを誇示した。ゆったりとした穏やかな日常が伝わるように、彼女の表情もリラックスした姿だった。

このユン・ウネの日常写真は、8月18日に長年にわたり熱愛説の相手とされてきた歌手キム・ジョングクが結婚を発表したことで、さらに注目を集めることとなった。

かつてバラエティ番組『Xマンを探せ』（原題）で甘いラブラインを演じたユン・ウネとキム・ジョングクは、当時から約20年間、何度も熱愛説が浮上してきた。

キム・ジョングクは同日、公式ファンカフェに直筆の手紙を掲載し、「私、結婚します。実は少しずつヒントを出してはいたのですが、それでも突然に感じられる方が多いと思います。今年がデビュー30周年なのに、作りたいアルバムは作らず、自分の“半分”を作りました。だいぶ遅くはなりましたが、それでもこうして進めることがどれだけ幸せなことか」と直接心境を明らかにした。

なお、ユン・ウネは9月26日と27日の2日間、ソウルの慶熙大学・平和の殿堂でBaby V.O.Xの完全体コンサートを開催する予定だ。

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。