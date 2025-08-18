千葉ロッテ×『パワプロ』コラボが実現 藤原、西川ら5選手の限定アルミカップを販売
千葉ロッテマリーンズは、千葉・ZOZOマリンスタジアムで22日から24日に行われる埼玉西武ライオンズ戦、29日から31日に行われる福岡ソフトバンク戦の6日間限定で、『パワフルプロ野球』とコラボした限定アルミカップを販売することを発表した。
【動画】うまそう…山本大斗がコラボメニューにがっつく「とても美味しかったです」
『パワフルプロ野球』×マリーンズコラボ限定アルミカップは、パワプロ仕様にデザインされた藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、5選手の限定アルミカップとなり、「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の購入＋1200円で購入可能となる。
なお、購入デザインは5選手の中から選択することができ、6日間で1920個限定の販売となり、店舗によりデザインが異なる。また、販売期間の6日間はスペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場外周には射的やヨーヨー釣りなどのさまざまなゲームコーナーや、お祭りならではの屋台グルメが登場し、夏祭りの雰囲気となる。
■パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップ 販売詳細一例
GATESIDE DINER（フロア2 Bゲート横）
販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
MARIN KITCHEN THIRD BASE SIDE（フロア2 三塁側 211・212通路付近）
販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
GRAZY POTATO（フロア2 三塁側 Fゲート横）
販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
KAZUSAYA（フロア1 レフトスタンド下）
販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手
ぶんごや（球場外周エリア）
販売対象選手：藤原恭大外野手、小島和哉投手
【動画】うまそう…山本大斗がコラボメニューにがっつく「とても美味しかったです」
『パワフルプロ野球』×マリーンズコラボ限定アルミカップは、パワプロ仕様にデザインされた藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、5選手の限定アルミカップとなり、「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の購入＋1200円で購入可能となる。
■パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップ 販売詳細一例
GATESIDE DINER（フロア2 Bゲート横）
販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
MARIN KITCHEN THIRD BASE SIDE（フロア2 三塁側 211・212通路付近）
販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
GRAZY POTATO（フロア2 三塁側 Fゲート横）
販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手
KAZUSAYA（フロア1 レフトスタンド下）
販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手
ぶんごや（球場外周エリア）
販売対象選手：藤原恭大外野手、小島和哉投手