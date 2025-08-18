“BTS＆TXTの弟グループ”「CORTIS」、ついにデビュー！華々しいショーケースで夢を実現「ワクワクする」

BTSとTOMORROW X TOGETHERの直系後輩となる新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、ついに本格的なスタートを切った。

【写真】CORTIS、メンバープロフィール

8月18日午後、ソウル・龍山（ヨンサン）区ブルースクエア SOLトラベルホールで、BigHit Musicの新人ボーイズグループCORTISのデビューショーケースが開催された。

CORTISは、BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属する“ボーイズグループの名門”BigHit Musicが約6年ぶりに披露する新人グループ。2019年のTOMORROW X TOGETHERデビュー以来の新グループということで、全世界のK-POPファンから熱い注目を集めている。

（写真提供＝OSEN）上からマーティン、ジュフン、ゴンホ

グループ名「CORTIS」は「COLOR OUTSIDE THE LINES（線の外に色を塗る）」から6文字を不規則に組み合わせたもの。既存の枠やルールにとらわれず、自由に発想するという意味が込められている。メンバーたちはその名の通り、フレッシュな魅力と独自の感性でK-POP界に新たな足跡を残すことを誓った。

ショーケースでマーティンは「CORTISのマーティンです。本日初ショーケースに来てくださった記者の皆さんに心から感謝します。やっと“CORTIS”という名前で立つことができ光栄です。これからも多くの期待と愛をお願いします」と挨拶。

ジュフンは「僕たちの音楽をどう受け止めていただけるのか楽しみです。常に真心を込めてステージに立ちます」と述べ、ゴンホは「デビューの日に一緒にいてくださりありがとうございます。温かく見守ってください」と語った。

（写真提供＝OSEN）ソンヒョン、ジェームス

さらにソンヒョンは「夢が叶った実感があります。懸命に準備したので、温かい目で見ていただけたら嬉しいです」とコメント。ジェームスは「HYBEの先輩方の楽曲や振付に参加した経験もありますが、今回はマーティンと制作にも携わりました。今日CORTISの音楽をお聴かせできると思うと本当にワクワクします」と期待を込めた。

デビュー曲『What You Want』についてソンヒョンは「欲しいものをためらわず手に入れるという意志を込めた曲です。ソングキャンプの最後まで悩み抜いて完成させました」と説明。ジェームスも「5人全員が音楽・パフォーマンス・MVに参加しました。最後に流れる映像もぜひ注目してください」とアピールした。

なお、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』のタイトル曲『What You Want』は、本日（18日）18時にリリースされる。

