80Ç¯Âå´Ú¹ñ¡ÈÀ®¿Í±Ç²è¥Ö¡¼¥à¡É¤ÎÎ¢Â¦¡¢½÷À¤¬ÀÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¿·ºî¡Ø¥¨¥Þ¡Ù
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤¬¡¢ÀÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð»º¹µ¤¨¤¿¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¼ç±é¥¤¡¦¥Ï¥Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ÇÅÐÃÅ
8·î18Æü¡¢¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¡¦¥Ø¥è¥ó´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥Ï¥Ë¤È¥Ð¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½Ð»º¤òÍè½µ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥Ï¥Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ÇÅÐÃÅ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÈÀ®¿Í±Ç²è¡É¤Î¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÃËÀÍ¥°Ì¤Î°Å¤¤¸½¼Â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥é¥ó¡Ê¥¤¡¦¥Ï¥Ë¡Ë¤È¡¢¿·¿Í½÷Í¥¥¸¥å¥¨¡Ê¥Ð¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¡Ë¤ÎÊ³Æ®µ¡£¸ø³«¤Ï8·î22Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¨¥Þ¡ÙÃåÁÛ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø°¦ËãÉ×¿Í¡Ù¡Ê1982¡Ë¤Ï¡¢13ºî¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀ®¿Í±Ç²è¤ÎÂåÉ½ºî¡£¥¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤Æ³Ø¤ó¤À¤¬¡¢¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¡Ø°¦ÇÏ¡Ê¥¨¥Þ¡ËÉ×¿Í¡Ù¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£80Ç¯ÂåÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£À½ºî¾©Îå¤È¶¨ÎÏ¸¡±Ü¤ÎÌ·½â
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ø°¦ËãÉ×¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¥¢¥ó¡¦¥½¥è¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Ø¤ÎÂº·É¤È·É°Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥ó¡¦¥½¥è¥óÀèÇÚ¤À¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1980Ç¯Âå½éÆ¬¤ÏÀ®¿Í±Ç²è¤¬À¯ºö¤È¤·¤Æ¤â¾©Îå¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤¿»þÂå¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¸¡±Ü¤âÂ¸ºß¤·¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤òº£¤Î»ëÅÀ¤Ç²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¡È¥¨¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¾ÝÄ§À¤ò¡Ø°¦ËãÉ×¿Í¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹¤¯²ò¼á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Åö»þ¡È¥¨¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤òÀÅª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿»º¶È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥Ï¥Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¸Å¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËö´ü¤ò¤«¤¹¤«¤Ë·Ð¸³¤·¤¿À¤Âå¡£½÷À¤¬ÀÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ï¤è¤êÂçÃÀ¤Ëºî¤ì¤¿¡£ÀÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç1980Ç¯Âå¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥è¥³¥Å¥Ê¡¦¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Ù¡Ê2006¡Ë¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡£2»þ´Ö¤Î±Ç²è¤Ë¼ý¤á¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êª¸ì¤òËÂ¤²¤¿¡£ºîÉÊ²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡È¼ã¤¥¤¡¦¥Ø¥è¥ó¡É¤ÎÄ¹Ç¯¤Î½ÉÂê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£