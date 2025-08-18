BTS¡¦TXTÄïÊ¬¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/18¡ÛBTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤äTOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBIGHIT MUSIC¡×¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬8·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎBlue Square SOL¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡£Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦TXTÄïÊ¬¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë½éÅÐ¾ì
CORTIS¤ÏMARTIN¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢JAMES¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡Ë¡¢JUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë¡¢SEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¤Ç¡¢BIGHIT MUSIC¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢¡ÖCOLOR OUTSIDE THE LINES¡×¡Ê¡áÀþ¤Î³°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë6Ê¸»ú¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢5¿Í¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç²»³Ú¡¢¿¶ÉÕ¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢MARTIN¤äJAMES¤ÏTXT¤Î¡ØDeja Vu¡Ù¡ØMiracle¡Ù¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¡ØMagnetic¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î³Ú¶Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï8·î11Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢8·î18Æü¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWhat You Want¡Ù¤Î²»¸»¤ÈConceptual Performance Film¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢9·î8Æü¤Ë¤ÏCORTIS The 1st EP¡ÎCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ï¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÊÆüËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ï9·î9Æü¡Ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÂçÀ¼¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤êEP¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ï½é¡¹¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÂ·¤¤1ÅÙ¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMARTIN¤¬¡ÖÀª¤¤¤è¤¯¤â¤¦1ÅÙ°§»¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¡¢ºÆÅÙÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¯°§»¢¡£MARTIN¤¬¡ÖCORTIS¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢JUHOON¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¤É¤¦Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯ÉñÂæ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¡¢SEONGHYEON¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¶Ê¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¡¢Conceptual Performance Film¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWhat You Want¡Ù¤Ï60Ç¯Âå¤Î¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤È¡¢¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¸Ä¡¹¤Î¼«Í³¤µ¤äÍ·¤Ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹¤Ç²»³Ú¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¥ê¥º¥à¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë¾¤ó¤À½¤¾þ¸ì¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬»÷¹ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
MARTIN¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼
Birth¡§2008.3.20
JAMES¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡Ë
Birth¡§2005.10.14
JUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë
Birth¡§2008.1.3
SEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë
Birth¡§2009.1.13
KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë
Birth¡§2009.2.14
1¡¥GO¡ª
2¡¥What You Want
3¡¥FaSHioN
4¡¥JoyRide
5¡¥Lullaby
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡BTS¡¦TXTÄïÊ¬¤ÎCORTIS¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼
CORTIS¤ÏMARTIN¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢JAMES¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡Ë¡¢JUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë¡¢SEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¤Ç¡¢BIGHIT MUSIC¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢¡ÖCOLOR OUTSIDE THE LINES¡×¡Ê¡áÀþ¤Î³°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë6Ê¸»ú¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢5¿Í¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç²»³Ú¡¢¿¶ÉÕ¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢MARTIN¤äJAMES¤ÏTXT¤Î¡ØDeja Vu¡Ù¡ØMiracle¡Ù¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¡ØMagnetic¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î³Ú¶Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï8·î11Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢8·î18Æü¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWhat You Want¡Ù¤Î²»¸»¤ÈConceptual Performance Film¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢9·î8Æü¤Ë¤ÏCORTIS The 1st EP¡ÎCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ï¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÊÆüËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ï9·î9Æü¡Ë¡£
¢¡CORTIS¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÂçÀ¼¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤êEP¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ï½é¡¹¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÂ·¤¤1ÅÙ¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMARTIN¤¬¡ÖÀª¤¤¤è¤¯¤â¤¦1ÅÙ°§»¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¡¢ºÆÅÙÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¯°§»¢¡£MARTIN¤¬¡ÖCORTIS¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢JUHOON¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¤É¤¦Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯ÉñÂæ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¡¢SEONGHYEON¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¶Ê¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¡¢Conceptual Performance Film¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWhat You Want¡Ù¤Ï60Ç¯Âå¤Î¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤È¡¢¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¸Ä¡¹¤Î¼«Í³¤µ¤äÍ·¤Ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹¤Ç²»³Ú¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¥ê¥º¥à¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë¾¤ó¤À½¤¾þ¸ì¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬»÷¹ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡CORTIS¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
MARTIN¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼
Birth¡§2008.3.20
JAMES¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡Ë
Birth¡§2005.10.14
JUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë
Birth¡§2008.1.3
SEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë
Birth¡§2009.1.13
KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë
Birth¡§2009.2.14
¢¡CORTIS The 1st EP¡ÎCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ï
1¡¥GO¡ª
2¡¥What You Want
3¡¥FaSHioN
4¡¥JoyRide
5¡¥Lullaby
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û