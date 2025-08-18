大原優乃、ミニスカから美脚披露「まっすぐで綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の大原優乃が8月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートでの撮影ショットを公開した。
【写真】大原優乃、ミニスカから美脚披露
大原は「ar9月号 連載『ゆーのー？』清澄白河×ミニスカート カメラマンは、念願で初めての山田さん」とコメントし、雑誌「ar」（主婦と生活社）のオフショットとして、山根悠太郎氏が撮影したものを投稿した。ミニスカートから美しい脚のラインがのぞき、清楚で可愛らしい魅力を表現している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「脚がまっすぐで綺麗」「バブーシュカが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
