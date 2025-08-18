元AKB48込山榛香、背中大胆披露の水着ショット「大人っぽい」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】元AKB48の込山榛香が17日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つカットを公開した。
【写真】元AKBメンバー、美谷間チラリのバスローブ姿
込山は「『MySPA』すごく大人に撮って頂きました 過去1大人かも。『MySPA』前編・後編と沢山写真が出てるので是非観て下さい」とコメントし、「週刊SPA！」（扶桑社）のサブスクサービスでの、背中がオープンになった横顔ショットを披露した。大人の魅力を引き出したカットで、美しい背中のラインが印象的な仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「大人っぽい」「想像以上」「美しい背中」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
