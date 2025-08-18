ウェンディーズ、7年ぶり“魚介系バーガー”登場 はみ出る白身フライをサンド
ウェンディーズ・ジャパン及び、ファーストキッチンでは、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店舗にて、見た目にもインパクトのある『ビッグフィッシュバーガー』 を、19日から16店舗限定で販売する。
味はそのままなライトメニューとして、Jr.バーガーの商品も用意しており、お手頃価格で好評な「GOOD PRICE SET」にも同店舗のみ期間限定で登場する。女性にも手軽に楽しめるサイズ感が特徴の「GOOD PRICE SET」は、少し遅い昼食やちょっとお腹が空いた時の軽食など、さまざまなシーンで利用できる、“日常使い” にピッタリなお手頃セット。フレンチフライポテトSとドリンクが付いてくる。
■商品詳細
『ビッグフィッシュバーガー』単品470円／「GOOD PRICE SET」600円
販売期間：8月19日〜期間限定
販売店舗：【東京都】京王フレンテ新宿3丁目店、代々木駅前店、ココリア多摩センター店、中目黒駅前店【神奈川県】海老名イオン店、戸塚まるい食遊館店、港南台バーズ店、246秦野店、スーパービバホーム長津田店【埼玉県】桶川ベニバナウォーク店【群馬県】高崎店【長野県】長野駅前店【富山県】富山ファボーレ店【大阪府】寝屋川ビバモール店【兵庫県】ブルメール舞多聞店【和歌山県】岩出店
ウェンディーズで7年ぶりとなる魚介系バーガーが登場。見た目にもインパクトのある100グラムポーションを使用している。ウェンディーズの程よい酸味が楽しめるマヨネーズにシャキシャキなレタス、そして白身魚と相性抜群な特製タルタルソースを組み合わせた満足感のある一品。
