¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤Ï18Æü¡¢Íè·î3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Î±ÜÊ¼¼°¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò20Æü¤Ë³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢±ÜÊ¼»ØÆ³¥°¥ë¡¼¥×ÊÛ¸ø¼¼Éû¼çÇ¤¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñæß¹ç»²ËÅÉôºîÀï¶ÉÉû¶ÉÄ¹¤Î¸âÂô棵¡Ê¤´¡¦¤¿¤¯¤«¡Ë¾¯¾¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÃæÉôÀï¶è±ÜÊ¼»Ø´øµ¡¹½ÊÛ¸ø¼¼¾ïÌ³Éû¼çÇ¤¡¦À¯¼£¹©ºîÉôÉû¼çÇ¤¤Î½ùµ®Ãé¡Ê¤¸¤ç¡¦¤¤Á¤å¤¦¡Ë¾¯¾¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢±ÜÊ¼¼°¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£