小島瑠璃子、息子とブルーベリー狩り「口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」
タレントの小島瑠璃子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新し、息子とのブルーベリー狩りの様子を公開した。
【写真】息子とのブルーベリー狩りの様子を公開した小島瑠璃子
「猛暑猛暑 あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない」とつづった小島は、短時間でも思い出に残る体験を探し、ブルーベリー狩りに出かけたことを報告。「採れたての甘さは格別」と新鮮な果実を味わいながら、親子で楽しむ様子を明かした。
さらに「口にいっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と息子が夢中になってブルーベリーを摘む姿も紹介。自然の中で笑顔あふれる時間を過ごしたことを伝えた。
小島は2023年2月にホリプロを退社。その後、結婚を発表し、同8月には第1子を妊娠していること明かしていた。今年2月5日には夫で実業家・北村功太さんが死去（享年29）したことをインスタグラムで報告している。その後、ながらく更新が途絶えていたが、7月に入り投稿を再開した。
