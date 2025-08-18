¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤ÎºÊ¡¦´Ý¹â°¦¼Â¡¢3³¬·ú¤Æ¿·µï¤ò¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖÊÉ¼ýÇ¼¤Î¿À¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼ýÇ¼¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¿·µï¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÊÉ¼ýÇ¼¤Î¿À¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×´Ý¹â°¦¼Â¤Î¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·µï¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼
¡¡¡Ö¡Ú¿·µï¸ø³«¡Û3³¬·ú¤Æ¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦»Ò¶¡Éô²°¡¦¿²¼¼¤Þ¤ÇÁ´Éô¸«¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢½é¤á¤Æ¸Í·ú¤Æ¿·µï¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÌ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â3¿Í¤¤¤Æ1¿Í°ìÉô²°¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é£´LDK¤ÏÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¸Í·ú¤Æ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¦¤ó¤Æ¤¤¤ä¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÉ¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Ãª¤äÊÉ³Ý¤±¥Õ¥Ã¥¯¡¢ÀöÂõÊª´³¤·ÍÑ¤Î¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ò¹©É×¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¡£²È¶ñ¤ÏÁ´¤ÆÂçÄÍ²È¶ñ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¡×¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·µï¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤·ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÊÉ¼ýÇ¼¤Î¿À¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«¤È·ëº§¡£18Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢21Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¡¢24Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
