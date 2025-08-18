パステル×「ポムポムプリン」コラボ再び！ サクサク食感の新作ラスク登場
全国にベーカリー＆パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーは、「パステル」とサンリオの「ポムポムプリン」とのコラボレーション第2弾として、9月1日から30日の期間中、全国の「パステル」にて一部のコラボスイーツの再販売に加え、新作のコラボ商品を発売する。
同店は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くの人に親しまれている。
今年3月より開催し、好評となった「ポムポムプリン」とのコラボ商品の一部再販売が決定した。今回のコラボテーマは、「WE HUG “PURIN”」。「ポムポムプリン」の友だち「マフィン」の9月16日の誕生日を、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながプリン ア・ラ・モードでお祝い。季節に合わせてトッピングのフルーツを変更した『ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード』の登場に加え、今年発売2ヶ月で3万個の販売個数を突破した『もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜』も用意。「ポムポムプリン」がまるごとプリンに変身した愛らしいビジュアルを楽しめる。
今回のコラボレーションで初お披露目となる『ポムポムプリンの焼き菓子えほん』は、“サクサク食感”のラスクが“ちむぷり”のえほん型BOXで登場。BOXの内側のデザインは、コラボ限定の「チームプリン漫画」になっており、愛らしい“ちむぷり”たちのストーリーを楽しめる。さらに、『ポムポムプリンのミニプリン』も9月限定のデザインになって初登場する。
■商品概要
『ポムポムプリンの焼き菓子えほん』800円
フロランタン風に香ばしく焼き上げた「パステル」の定番焼き菓子『キャラメルアーモンドラスク』4枚を「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称“ちむぷり”のえほん型のBOXに詰め合わせた。BOXの中には、オリジナルステッカーが1枚付いている。BOXは、「パステル」とのコラボ限定の「チームプリン漫画」のデザイン。やみつきになる香ばしさと“サクサク食感”が味わえるラスクと一緒に、愛らしい“ちむぷり”たちのストーリーを楽しめる。
オリジナルのステッカーシールは、計3種類のデザインを用意。「ポムポムプリン」がお友だちマフィンのお誕生日をお祝いしているシーンや、“ちむぷり”のみんなが寄り添っている姿を写真で収めたようなデザインとなっている。スマートフォンのケースにいれたり、シールとして貼ったりして使うことができる。
『ポムポムプリンのまるごとプリンセット』4600円
『もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜』1個、『ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード』1個、『ポムポムプリンの焼き菓子えほん』1箱にコラボオリジナルデザインのスプーンとエコバッグをセットにした。コラボ商品をまるごと楽しむことができる。プリンをイメージしたカラーがかわいらしいエコバッグと、スプーンが付いている。
『もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜』880円
発売2ヶ月で3万個の販売個数を突破した人気商品。なめらかなプリンにふわふわのバニラムースを重ね、「ポムポムプリン」のおかおを描いた。「パステル」とのコラボスプーンをもった「ポムポムプリン」に注目だ。
『ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード』880円
季節に合わせてトッピングのフルーツをリニューアルして登場。スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」とさくらんぼ、黄桃、ブルーベリーをトッピングした9月限定のア・ラ・モード。スリーブは、“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っている限定デザインとなっている。ケーキもプリンも楽しみたい人におすすめの満足感のあるスイーツ。
『ポムポムプリンのミニプリン』500円
なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリン」のデザインを描いた。「パステル」のスプーンを持った「ポムポムプリン」と9月が誕生月のマフィンと「ポムポムプリン」が一緒にいる2種類のデザインで登場。9月のコラボ限定となる。
※価格は全て税込
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316
