¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ä¡×¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡¡Åìµþ°Ê³°¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¼èºà²ñ
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Á²æÌ´¼ÕÍç¡Á¡×¡Ê10·î12Æü¡¢ÂçºåIMP¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÉÕ¤±»õ¡×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢30¼þÇ¯¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£²Î¤Þ¤Í¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç³§¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÆ±¤¸¤¯¤µ¤ó¤Þ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ë¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÉÕ¤±»õ¡×¤¬9ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸¦¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ³Ú²°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¡È½Ð¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¸«¤Æ¤¿¤é¤Ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤µ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤¤«Ê¬¤«¤ë¤ï¡É¤È·ë¶É¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¡È½Ð¤¿¡ª¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È²¿¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤Î³Ê¹¥¡ª¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é½êÂ°¡£¸¶¸ý¤ÏÀè·î30Æü¡¢84ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¤Ë¿¨¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï9·î27Æü¡áÊ¡²¬¡¦À¾Å´¥Û¡¼¥ë¡¢11·î3Æü¡áÅìµþ¡¦Áð·î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£