NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï18Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤Ï¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤ÈÄ¹ºä·ýÌïÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.39¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¿ôÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î113Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î19Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢7·î5Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶áÅÐÈÄ¤Ï9Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢5²ó78µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¤Ç2¼ºÅÀ¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºäÁª¼ê¤Ï¡¢5Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â9Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ¾¤·¤ó¤È¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤ÆËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å16Æü¤Ë1·³ºÆ¾º³Ê¤·º£µ¨½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯ºÆ¤ÓËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£