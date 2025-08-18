笑顔でたたずむ犬を背後から“狙う”猫の様子が、ネット上で注目を集めている。

【映像】犬を背後から“狙う”猫（拡大ショット）

注目を集めているのは、「背後を狙われていることに気付かずニッコニコの犬」とコメントを添えて、ペキニーズのハオくん（4歳）と猫のミョウガちゃん（3歳）の飼い主（@hao_kochi）がXに投稿した画像。画像には、笑顔でたたずむハオくんの背後に、鋭い目線でハオくんを見つめている臨戦態勢のミョウガちゃんが写っている。腰を低くして今にもとびかかりそうだ。

ハオくんとミョウガちゃんはいつも一緒に散歩をするそうで、この時、ミョウガちゃんはハオくんが日課のビニールハウスのクン活に夢中になっている中、後ろから飛びかかって驚かすタイミングを虎視眈々と狙っていたという。

ちなみに、飼い主はこのような光景はほぼ毎日見ているとのこと。ミョウガちゃんはいたずら大好きなので、怒らないハオくんに頻繁に仕掛けているそうだ。

画像を見た人からは「犬とハンター」「この後が見たすぎる」「構図がｗ」といったコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）