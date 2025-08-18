アメリカのトランプ大統領とウクライナ・ゼレンスキー大統領の会談が18日、ワシントンで行われます。

【映像】ウクライナ・ザポリージャ州の様子

15日の米ロ首脳会談では、ウクライナの安全保障について議論されていたことが明らかになりました。

「状況を一変させるような強固な安全保障の措置について一致した」（ウィトコフ中東担当特使）

ウィトコフ中東担当特使は17日、CNNのインタビューで、アメリカとヨーロッパ各国がウクライナに対し、NATO（＝北大西洋条約機構）に類似した形で安全の保証を提供することについて、ロシアと一致したと述べました。

NATOでは、加盟国が攻撃を受けた場合、全体への攻撃とみなす集団防衛の原則を定めています。ウクライナはNATOへの加盟を希望していますが、ロシアは認めない立場をとっています。

また、ルビオ国務長官はNBCテレビのインタビューで「ロシアはウクライナが主権国家であることを受け入れなければならない」と話しました。

米ロ首脳会談を受け、ウクライナ・ゼレンスキー大統領は18日、トランプ大統領と会談します。会談には、EUのフォンデアライエン委員長、イギリスのスターマー首相らヨーロッパ首脳が同席する予定です。

トランプ氏は「停戦合意ではなく和平合意」を目指す方針を明らかにしていて、ウクライナへの安全保障と引き換えにロシアへの領土割譲を提案する可能性があります。（ANNニュース）