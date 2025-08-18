JR³Æ¼Ò¤¬¤ªËß´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¸øÉ½¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ¤¬²áµîºÇ¹â¤Ë¡¡¶õ¤ÎÊØ¤â¹ñÆâ¡¦¹ñºÝ¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¡¡¥Ï¥ï¥¤Ï©Àþ¤ä´ØÀ¾ÊýÌÌ¿Íµ¤
¤ªËß¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Î1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªËß´ü´Ö¤Ë¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤ÎµÞ¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï¤ª¤è¤½1317Ëü9000¿Í¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ª¤ª¤à¤Í¹¥Ä´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¤ª¤è¤½410Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13¡óÁý¤¨¡¢1Æü¤ÎÊ¿¶ÑÍ¢Á÷ÎÌ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÅìËÌ¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ï©Àþ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½475Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈæ³ÓÅªÅ·¸õ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤äÀ¹²¬»Ô¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¥Ï¥ï¥¤Ï©Àþ¤Ê¤É¹ñºÝÀþ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢Á´Æü¶õ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½13¡óÁý²Ã¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤â10¡óÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤âËüÇî³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¤Ê¤É´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ä¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬³«±à¤·¤¿²Æì¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£