¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀî¸¶°¡Ìð»Ò(54)¤¬¿è¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÌçÁ°ÃçÄ®¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢²«¿§¤¤ÊÁ¤ÎÍá°á¤ÇÆü»±¤òº¹¤·¤ÆÅÔÆâ¤ÎÅÁÅý¤Îº×¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£
¡¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ããä¦¤ò¸«¤ë°Ù¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿È¦¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¿¼ÀîÈ¬È¨º×¤ê¤òËþµÊ¡£¼çÌÜÅª¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤´¼ç¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤â³ð¤¤¿´ÃÆ¤à¤Ò¤È¤È¤¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸þÆü°ª¤Î¤è¤¦¤ÊÑÛ¤È¤·¤¿¤ª»Ñ¡¡²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤âÍ¥¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤ªÃåÊª»Ñ¡¡¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÉ÷Î®¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ë¤µ¤Ê¤ó¤Æ¿á¤Èô¤ÖÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È¡×¡Ö²Æ¤é¤·¤¤¤ª»Ñ¤Ë¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï1987Ç¯º¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£89Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£91Ç¯¤ËÅÏÊ©¤·¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£98Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£