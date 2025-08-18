五感で味わう青の世界♡LOUANGE TOKYO Le Muséeの夏アフタヌーンティー

銀座の「LOUANGE TOKYO Le Musée」から、この夏だけのブルーをテーマにした特別なスイーツコレクションが登場しました。“エレガンス ブルー エテ”は、見た目も味も涼やかで、旬の食材やトロピカルなエッセンスが散りばめられた贅沢なアフタヌーンティー。世界大会優勝パティシエが手掛ける、アートのような美しいプレートやバカラグラスのパルフェまで、五感を満たすひとときをお届けします。

夏限定“エレガンス ブルー エテ”で銀座時間

純白のテディベア“ヌーミー”と“エイミー”が彩る、ブルーをテーマにしたアフタヌーンティー。

ウェルカムドリンク「パインラテ オレンジの泡」で始まり、上段にはアールグレイ香るマカロンやブルーロリポップ、中段にはバニラパンナコッタと完熟マンゴー、下段にはA5黒毛和牛ローストビーフやキャビア添えカリフラワームースなど豪華なセイボリーが並びます。

10種のプレミアムティー付きで、平日10,500円、土日祝11,000円（税サ込）、＋1,500円でテディベア2体追加も可能。

美しい色彩と味わいのデザートプレート

「ル エレガンス エテ」は、パリ・ブレストにブルーベリーソースと軽やかなクリームを重ねた逸品。

マンゴーやソルベ、バタフライピーの青が美しいゼリーが並び、まるで絵画のよう。純白のテディベアがプレートから顔を出す愛らしい演出も魅力。価格は5,566円（税サ込）、2025/7/30～9/9まで銀座店限定で提供。

宝石箱のようなブルーパルフェ

「ル パルフェ エレガンス エテ」は、バカラグラスにヨーグルトムースやバタフライピーのブルーパンナコッタ、ジュレ、レモンを重ね、ホワイトチョコや季節のフルーツで彩ったパルフェ。

青と白のコントラストが美しく、一口ごとに異なる食感と香りが広がります。価格は5,060円（税サ込）、銀座店限定で2025/7/30～9/9の提供。

銀座で楽しむ♡優雅な夏のティータイム

涼やかなブルーが広がる「LOUANGE TOKYO Le Musée」の夏限定コレクションは、見た目も味わいも特別なひとときを演出してくれます。

アフタヌーンティーからデザートプレート、バカラグラスのパルフェまで、すべてが計算された美しさと上質な味わい。

都会の喧騒を忘れ、銀座で贅沢なサマーアフタヌーンを過ごしてみてはいかがでしょうか♪