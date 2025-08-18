「音質がよいと思うAnkerのイヤホン」ランキング！ 2位「Soundcore Liberty 4」、1位は？
クリアなサウンドや迫力のある低音など、音質の良さは音楽や動画の満足度を大きく左右します。
All About ニュース編集部では、2025年8月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「Ankerのイヤホン」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「音質がよいと思うAnkerのイヤホン」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高音も重低音も聞き取りやすいから」（30代女性／愛知県）、「立体感がすごいと思う」（30代男性／愛知県）、「解像度が高くバランスが良い。有線イヤホン並み」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「臨場感を得られるような音質で聴くことができる」（20代女性／新潟県）、「音がすごくきれいで、低い音も高い音もはっきり聞こえます。まわりの音もしっかり消してくれるので、音楽に集中できます」（40代女性／沖縄県）、「クリアに聞こえて音質がいい」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：古田 祐三
オールアバウトに入社後、家電領域のコンテンツ制作に一貫して携わり、業界トップクラスの専門家たちと協働しながら取材・執筆を行う。これまでに培った深い商品知識を活かし、現在はAll Aboutニュースチームの一員として、お買いもの情報や旅行など多岐にわたるジャンルを担当。中でもAmazonのお得情報やセール攻略に精通しており、読者の“今すぐ使えるお得ワザ”を発信している。東京都出身。毎年欠かさずフジロックフェスティバルに参加する音楽好きであり、アウトドアやオーディオにも情熱を注いでいる。
(文:古田 祐三)
2位：Soundcore Liberty 4／43票快適な装着感とバランスの取れた音質を両立した完全ワイヤレスイヤホン。Anker 3DオーディオやLDACに対応し、高解像度で音楽や動画を楽しめます。再生時間は単体で最大9時間、ケース併用で28時間と優秀なうえ、IPX4防水で日常使いにも向いています。
1位：Soundcore Liberty 4 Pro／102票同軸音響構造「ACAA 3.0」を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。低域は力強く、高域はクリアに伸びる音を再生します。LDACに対応し、ハイレゾ音源も忠実に再現。イヤーチップにはAnker独自の「CloudComfort」を採用し、長時間の装着でも耳への負担を軽減します。音質にこだわるユーザーから支持を集めています。
