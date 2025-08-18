¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¸µ¥¿¥¤¥×¥í¸õÊäÀ¸¤¬³¤³°¤Ç¤Îà¥Ð¥¤¥Èá»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ë½ê¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Á¥Ã¥×ÃÆ¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡×
¹õ¥·¥ã¥ÄÀ©Éþ¤Ç´èÄ¥¤ë¥¦¥¨¥¤¥¿¡¼
¡¡à¥¿¥¤¥×¥íá¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿18ºÐ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Îà¥Ð¥¤¥ÈáÉ÷·Ê¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àõ°æÇµ²æ¡£¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ËÆ¯¤¯»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÀõ°æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ötimelesz project¡×(Netflix)¤ËºÇÇ¯¾¯¸õÊä¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãHappy¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«Æ¯¤¤¤Æ¤ë½ê¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ð¥¤¥È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥óÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÀÜµÒ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¥Á¥Ã¥×ÃÆ¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£