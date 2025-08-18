ミニストップ、全国23店舗で消費期限の貼り替えなど行為が発覚 店内加工商品の販売を全店で中止
コンビニエンスストアチェーンの「ミニストップ」は18日、一部店舗で「手づくりおにぎり」などで消費期限が偽装されていたと発表。緊急調査のため、全店で「手づくりおにぎり」、「手づくり弁当」、「店内加工惣菜」の販売を中止すると発表した。
【写真】消費期限の不正があった店舗一覧
同社の発表によると、東京、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県、計23店舗で商品製造のルールを逸脱した行為があったと報告。店内加工のおにぎりや惣菜などで「店内厨房にて製造した商品に、本来であれば製造後速やかに消費期限が記載されたラベルを貼付し販売すべきところ一定時間ラベルを貼付せず、消費期限を延長した販売や一度売場に陳列した商品に再度消費期限が記載されたラベルを貼付する等が判明」と発表した。
23店舗については、速やかに保健所に報告し、店舗での改善対応を進めているとし、「発生した事案の原因究明を図るとともに、再発防止に尽力してまいります。調査結果につきましては、完了次第速やかにお知らせ致します。なお、全店における改善対策完了まで手づくりおにぎり、手づくり弁当、店内加工惣菜の販売を中止させていただきます」と伝えた。
現時点では健康被害は確認されていないものの、「ミニストップの手づくりおにぎり、手づくり弁当をご愛顧いただいておりますお客さま、関係各所の皆さまには多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「これまでお客さまからの健康被害のお申し出はございませんが加盟店、本部が協働し、より安全・安心な商品をご提供してまいります」とした。
【写真】消費期限の不正があった店舗一覧
同社の発表によると、東京、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県、計23店舗で商品製造のルールを逸脱した行為があったと報告。店内加工のおにぎりや惣菜などで「店内厨房にて製造した商品に、本来であれば製造後速やかに消費期限が記載されたラベルを貼付し販売すべきところ一定時間ラベルを貼付せず、消費期限を延長した販売や一度売場に陳列した商品に再度消費期限が記載されたラベルを貼付する等が判明」と発表した。
現時点では健康被害は確認されていないものの、「ミニストップの手づくりおにぎり、手づくり弁当をご愛顧いただいておりますお客さま、関係各所の皆さまには多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「これまでお客さまからの健康被害のお申し出はございませんが加盟店、本部が協働し、より安全・安心な商品をご提供してまいります」とした。