「２０２４年のパリ五輪で、スケートボード女子の赤間凛音（りず）選手（仙台市出身）が銀メダルを獲得した種目は」「県の郷土料理『はらこめしの日』はいつ」。

そんな問題にあなたは答えられるか――。宮城県は、県内の産業や歴史、文化などの知識を測るご当地検定「宮城マスター検定」を１１月９日、県庁で実施する。

検定は、郷土への理解と親しみを深めてもらおうと０７年に始まり、東日本大震災での休止を経て１４年度から復活した。

試験問題は県富県宮城推進室が、県内の学識者や商工関係者などでつくる推進会議の意見を踏まえて作成する。選択式と記述式の計５０問あり、４０問以上の正解で合格。昨年は２７９人が受験したが、合格者はゼロという難関だ。

同室の担当者は「県出身者はもちろん、転勤で県内に引っ越してきた会社員にもおすすめ。マニアックな問題で知識を付け、知人との話題作りなどに役立ててほしい」と受験を呼びかけている。

受験料は無料で、９月１０日まで申し込みを受け付ける。電子申請か、同室に郵送などで申し込む。問い合わせは、同室（０２２・２１１・２７９１）まで。