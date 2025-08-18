《シューイチコミケ特集ありがとうございました！！レイヤーとして参加する夢も叶いました》

そんな一文とともに、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイのコスプレをXで公開した女性アナウンサーのポストが大バズりしている。

「コスプレ姿を披露したのは、オタクでゲーマーを自称する日本テレビの河出奈都美アナウンサーです。情報番組『シューイチ』の17日の放送で、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット』（通称コミケ）1日めを取材した河出アナは、青髪のウィッグに、赤いカラコン、片目に眼帯までつける本格的なコスプレ姿で、会場の東京ビッグサイトの入口に立つ姿を公開。

番組内で『コスプレ自体が趣味』と語っていた河出アナは、この日のコスプレもすべて “自前” だと明かし、そのクオリティの高さに、エヴァファンからも称賛の声が集まっています。

さらに驚くことに、河出アナは16日の取材翌日、コミケの2日め（17日）にチケットを買って “一般参加” してきたと自身のXで告白。リストバンドを掲げて《コミケ最高かよ》とポストしました。

続く投稿では、スマホのアプリゲーム『ヘブンバーンズレッド』の蒼井えりかのイラストが入った大きな紙袋を肩から下げ、最後尾から並んで入場したと明かしており、その本物のオタクっぷりも話題となっています」（芸能記者）

河出アナが披露したコスプレ姿に、X上では、

《テレビ拝聴しました！綾波のクオリティの高さにビックリです》

《河出レイ可愛すぎる》

《もうプロレイヤーでもやっていける》

と称賛が多くあがった一方で、《綾波の眼帯って左目でしたっけ？》と、原作のファンからディテールを指摘するマニアックな声も。河出アナはこの声に対して、《※「眼帯」の位置について》の書き出しで、

《実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです…！ 眼科の先生から「カラコンは控えるように」と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました。そういうわけで、原作と逆になってしまいました…どうか、お許しください》

と事情を説明。綾波の眼帯姿を再現したわけではなく、ガチの眼帯だったことにも驚きの声があがっている。

「河出さんはInstagramにも、コスプレ姿やコミケに参加した感想をアップ。こちらでは、シューイチのロケ終わりにコスプレエリアに残って、プロデューサー立ち会いのもと、声をかけてきたカメラマンの撮影にも応じたそうで、《リポートはどうしても素の河出にならざるを得ませんでしたが撮影のときは思いっきり綾波レイになりきれました》と、レイヤー気分に浸ったことを報告。

早くも、《とりあえず、来年は何のコスにしようか考えます！！》と来年のコミケ参加にも意欲を見せています」（同）

原作ファンも唸らせる、思わぬポテンシャルを発揮してみせた河出アナ。女子アナ界きっての本格派コスプレイヤー誕生か。