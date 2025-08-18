18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数968、値下がり銘柄数439と、値上がりが優勢だった。



個別では木徳神糧<2700>、ホリイフードサービス<3077>、トレードワークス<3997>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、堀田丸正<8105>がストップ高。インタートレード<3747>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>は一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業<1718>、太洋基礎工業<1758>、錢高組<1811>、大盛工業<1844>、イチケン<1847>など167銘柄は年初来高値を更新。アイフリークモバイル<3845>、エス・サイエンス<5721>、ジェイホールディングス<2721>、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス<9726>、ヤマノホールディングス<7571>は値上がり率上位に買われた。



一方、いい生活<3796>がストップ安。アトラグループ<6029>は一時ストップ安と急落した。ヒラキ<3059>、鈴茂器工<6405>は年初来安値を更新。トラスト<3347>、環境管理センター<4657>、タウンニュース社<2481>、光陽社<7946>、ＴＶＥ<6466>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

