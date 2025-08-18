日経平均18日大引け＝続伸、336円高の4万3714円 日経平均18日大引け＝続伸、336円高の4万3714円

18日の日経平均株価は前週末比336.00円（0.77％）高の4万3714.31円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がりは441、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を51.05円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が44.57円、ＳＢＧ <9984>が37.48円、リクルート <6098>が33.53円、スズキ <7269>が24.58円と続いた。



マイナス寄与度は46.6円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が18.4円、レーザーテク <6920>が7.83円、ディスコ <6146>が7.7円、ファナック <6954>が5.57円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はサービス業で、以下、輸送用機器、情報・通信業、精密機器が続いた。値下がり上位には銀行業、海運業、電気・ガスが並んだ。



株探ニュース

