　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　157961　　　22.0　　　 32730
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22856　　 -15.9　　　　8280
３. <1579> 日経ブル２　　　 11903　　　33.2　　　 352.6
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11365　　 -20.0　　　 38790
５. <1360> 日経ベア２　　　 10404　　 -23.1　　　 203.4
６. <1321> 野村日経平均　　　8735　　 -21.1　　　 45050
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4955　　 -17.5　　　　 333
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3623　　　79.6　　　 50340
９. <1540> 純金信託　　　　　3508　　　13.0　　　 14930
10. <1306> 野村東証指数　　　3145　　 -10.0　　　3240.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2807　　　 0.6　　　 596.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2090　　 -24.0　　　　4515
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1861　　　65.0　　　 44900
14. <1330> 日興日経平均　　　1579　　 -24.6　　　 45060
15. <1346> ＭＸ２２５　　　　1029　　 -41.7　　　 45050
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　 988　　　37.8　　　 35270
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 946　　 -17.9　　　2043.0
18. <1358> 日経２倍　　　　　 918　　 -27.8　　　 61630
19. <1489> 日経高配５０　　　 918　　　 9.2　　　　2497
20. <1615> 野村東証銀行　　　 865　　 -58.2　　　 456.5
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　 852　　 -18.3　　　 684.1
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 770　　　12.2　　　　2115
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 737　　　-7.6　　　　2945
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 723　　 -40.7　　　 741.1
25. <2644> ＧＸ半導日株　　　 700　　　31.1　　　　1896
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 692　　　21.4　　　　 208
27. <1348> ＭＸトピクス　　　 680　　 415.2　　　3231.0
28. <1308> 日興東証指数　　　 672　　 -59.4　　　　3203
29. <2516> 東証グロース　　　 639　　　-2.7　　　 630.4
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 604　　　-4.9　　　　1084
31. <1571> 日経インバ　　　　 574　　 -11.3　　　　 492
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 561　　 -36.7　　　 214.1
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 556　　　 7.1　　　 27330
34. <1678> 野村インド株　　　 513　　　96.6　　　 336.8
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 499　　　-6.4　　　 45970
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 498　　　21.2　　　 54240
37. <200A> 野村日半導　　　　 473　　 142.6　　　　1716
38. <1580> 日経ベア　　　　　 408　　 -52.2　　　1308.0
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 403　　 114.4　　　 23085
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 387　　 212.1　　　3274.0
41. <1595> 農中Ｊリート　　　 387　　　88.8　　　1940.0
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 351　　　10.7　　　 45470
43. <2036> 金先物Ｗブル　　　 320　　　16.4　　　 98810
44. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 312　　 -41.7　　　 319.1
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 306　　　 5.5　　　　1087
46. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 295　　 -27.5　　　　5874
47. <2038> 原油先Ｗブル　　　 278　　 -32.5　　　　1428
48. <314A> ｉＳゴールド　　　 273　　 -29.8　　　 234.8
49. <1541> 純プラ信託　　　　 268　　　-9.8　　　　5878
50. <2244> ＧＸＵテック　　　 266　　 -38.6　　　　2728
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース