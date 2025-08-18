ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 157961 22.0 32730
２. <1357> 日経Ｄインバ 22856 -15.9 8280
３. <1579> 日経ブル２ 11903 33.2 352.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 11365 -20.0 38790
５. <1360> 日経ベア２ 10404 -23.1 203.4
６. <1321> 野村日経平均 8735 -21.1 45050
７. <1459> 楽天Ｗベア 4955 -17.5 333
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3623 79.6 50340
９. <1540> 純金信託 3508 13.0 14930
10. <1306> 野村東証指数 3145 -10.0 3240.0
11. <1568> ＴＰＸブル 2807 0.6 596.0
12. <1329> ｉＳ日経 2090 -24.0 4515
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1861 65.0 44900
14. <1330> 日興日経平均 1579 -24.6 45060
15. <1346> ＭＸ２２５ 1029 -41.7 45050
16. <1545> 野村ナスＨ無 988 37.8 35270
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 946 -17.9 2043.0
18. <1358> 日経２倍 918 -27.8 61630
19. <1489> 日経高配５０ 918 9.2 2497
20. <1615> 野村東証銀行 865 -58.2 456.5
21. <1655> ｉＳ米国株 852 -18.3 684.1
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 770 12.2 2115
23. <1671> ＷＴＩ原油 737 -7.6 2945
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 723 -40.7 741.1
25. <2644> ＧＸ半導日株 700 31.1 1896
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 692 21.4 208
27. <1348> ＭＸトピクス 680 415.2 3231.0
28. <1308> 日興東証指数 672 -59.4 3203
29. <2516> 東証グロース 639 -2.7 630.4
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 604 -4.9 1084
31. <1571> 日経インバ 574 -11.3 492
32. <1356> ＴＰＸベア２ 561 -36.7 214.1
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 556 7.1 27330
34. <1678> 野村インド株 513 96.6 336.8
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 499 -6.4 45970
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 498 21.2 54240
37. <200A> 野村日半導 473 142.6 1716
38. <1580> 日経ベア 408 -52.2 1308.0
39. <2559> ＭＸ全世界株 403 114.4 23085
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 387 212.1 3274.0
41. <1595> 農中Ｊリート 387 88.8 1940.0
42. <1326> ＳＰＤＲ 351 10.7 45470
43. <2036> 金先物Ｗブル 320 16.4 98810
44. <1475> ｉＳＴＰＸ 312 -41.7 319.1
45. <2865> ＧＸＮカバコ 306 5.5 1087
46. <1693> ＷＴ銅 295 -27.5 5874
47. <2038> 原油先Ｗブル 278 -32.5 1428
48. <314A> ｉＳゴールド 273 -29.8 234.8
49. <1541> 純プラ信託 268 -9.8 5878
50. <2244> ＧＸＵテック 266 -38.6 2728
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
