18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数164と、値上がりが優勢だった。



個別ではイタミアート<168A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、農業総合研究所<3541>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ＢＴＭ<5247>など9銘柄がストップ高。ククレブ・アドバイザーズ<276A>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、レジル<176A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、タイミー<215A>など58銘柄は年初来高値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、アルファクス・フード・システム<3814>、コンヴァノ<6574>、日本動物高度医療センター<6039>、コラボス<3908>は値上がり率上位に買われた。



一方、ロジザード<4391>、クリーマ<4017>、キッズウェル・バイオ<4584>、メドレックス<4586>、インフォネット<4444>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

