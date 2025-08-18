これからの予定【経済指標】
これからの予定【経済指標】
【スイス】
鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）15:30
予想 N/A 前回 8.5%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想 26.0万件 前回 28.37万件
国際証券取扱高（6月）21:30
予想 N/A 前回 -27.9億カナダドル
【米国】
NAHB住宅市場指数（8月）23:00
予想 34.0 前回 33.0
※予定は変更されることがあります。
【スイス】
鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）15:30
予想 N/A 前回 8.5%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想 26.0万件 前回 28.37万件
国際証券取扱高（6月）21:30
予想 N/A 前回 -27.9億カナダドル
【米国】
NAHB住宅市場指数（8月）23:00
予想 34.0 前回 33.0
※予定は変更されることがあります。