これからの予定【経済指標】
【スイス】
鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）15:30
予想　N/A　前回　8.5%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想　N/A　前回　162.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　162.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想　26.0万件　前回　28.37万件

国際証券取扱高（6月）21:30
予想　N/A　前回　-27.9億カナダドル

【米国】
NAHB住宅市場指数（8月）23:00
予想　34.0　前回　33.0

※予定は変更されることがあります。