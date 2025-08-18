テクニカルポイント ユーロドル、緩やかな上昇、トレンド性は弱い

1.1834　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1776　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1705　現値
1.1666　一目均衡表・雲（上限）
1.1659　10日移動平均
1.1647　一目均衡表・転換線
1.1639　21日移動平均
1.1591　一目均衡表・基準線
1.1543　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1454　100日移動平均
1.1447　一目均衡表・雲（下限）
1.1444　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.0984　200日移動平均

　ユーロドルは８月に入ってから、緩やかな上昇パスを示している。ただ、ＲＳＩ（１４日）が５５．９と中立圏を離れておらず、トレンド性は弱い。水準的には１．１６６６に一目均衡表の雲上限、１．１６５９に１０日線が位置しており、目先のサポート水準になっている。