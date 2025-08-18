テクニカルポイント ユーロドル、緩やかな上昇、トレンド性は弱い テクニカルポイント ユーロドル、緩やかな上昇、トレンド性は弱い

テクニカルポイント ユーロドル、緩やかな上昇、トレンド性は弱い



1.1834 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1776 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1705 現値

1.1666 一目均衡表・雲（上限）

1.1659 10日移動平均

1.1647 一目均衡表・転換線

1.1639 21日移動平均

1.1591 一目均衡表・基準線

1.1543 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1454 100日移動平均

1.1447 一目均衡表・雲（下限）

1.1444 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.0984 200日移動平均



ユーロドルは８月に入ってから、緩やかな上昇パスを示している。ただ、ＲＳＩ（１４日）が５５．９と中立圏を離れておらず、トレンド性は弱い。水準的には１．１６６６に一目均衡表の雲上限、１．１６５９に１０日線が位置しており、目先のサポート水準になっている。

