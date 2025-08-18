俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。夏らしいスイカを食べる動画を投稿しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「夏だ！スイカだ！夏休みだ！」 室内で黒Tシャツ姿のスイカタイム 落ち着いた空間で魅せる夏の味覚満喫シーン



本田さんは、「夏だ！スイカだ！夏休みだ！」というコメントが添えられています。





動画では、本田さんが黒いTシャツを着て、三角形に切ったスイカの一切れを両手で持ち、美味しそうに食べる様子が映っています。





室内で撮影された映像には、背景に花を生けた花瓶や木製の家具が見え、落ち着いた雰囲気の中でスイカを楽しむ本田さんの姿が捉えられています。







本田さんは前髪のある髪型で、時には髪を後ろで束ねた姿も見られます。終始笑顔でスイカを味わう表情からは、夏の味覚を満喫している様子が伝わってきます。





この投稿に、「スイカ美味しそう」「スイカを食べる姿も女優さんですね」「美味しそうに食べるね〜 一緒に食べたくなる笑顔」「望結ちゃんの最高の笑顔頂きました」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】