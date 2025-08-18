村瀬紗英、美脚輝くミニスカ姿「合わせ方が可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】モデルの村瀬紗英が17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つボーダーコーディネートでのお出かけショットを公開した。
【写真】村瀬紗英、美脚際立つミニスカ姿
村瀬は「今週の新作で、おでかけ。夏楽しいけどしっかりダメージ受けてる。頭を切り替えて8月またまた頑張ります」とコメントし、ボーダートップスに白いスカートを合わせたコーディネートを披露した。ベンチに座るポーズで美しい脚のラインがのぞき、「dailylook」とハッシュタグを付けて日常のファッションを紹介している。
この投稿に、ファンからは「合わせ方が可愛い」「スタイル抜群」「美しい脚」「ボーダーが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
